На падение Tesla поставили рекордную сумму

После взлета стоимости акций американского автопроизводителя Tesla на 43 процента за восемь дней объем ставок на их скорое падение достиг 19 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты S3 Partners, сообщает Reuters.

Это рекордная сумма, которую когда-либо ставили на понижение акций американской компании в долларах. Идея основана на нескольких факторах.

Главным поводом стала неопределенность из-за включения акций Tesla в S&P 500 — список лучших публичных компаний США. Эта возможность обсуждается в последнее время, поскольку после роста в пять раз за последний год капитализация автопроизводителя достигла 250 миллиардов долларов.

Отчет компании о результатах за квартал запланирован на 22 июля. Если на нем сообщат о прибыли, то ключевое препятствие для включения в индекс — положительный результат за четыре квартала подряд — будет снято.

Tesla станет одной из самых дорогих компаний, когда-либо добавленных в индекс. Новые условия позволят инвестиционным фондам вкладывать в компанию крупные средства, что приведет к дополнительному росту акций.

Аналитики и инвесторы с большей уверенностью ожидают включения Tesla в S&P 500, но если такое решение не примут, то капитализация компании может стремительно упасть. Также трейдеры, ставящие на падение компании, вспоминают ряд слабостей, среди которых специфическое корпоративное управление компанией Илоном Маском, и намечающуюся конкуренцию с Porsche и General Motors, которые выпускают значительно больше автомобилей.

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