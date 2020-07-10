Градостроительный совет Якутска оказался нелегитимным

Нынешний Градостроительный совет города Якутска оказался нелегитимным, поскольку уже в течение двух лет пребывает в старом составе, а вынесенные им решения не имеют юридической силы. Об этом стало известно в ходе встречи мэра города Якутска Сарданы Авксентьевой с застройщиками.

Во время совещания один из застройщиков спросил о Градостроительном совете города и его членах. Выяснилось, что в течение двух лет, с момента прихода «новой команды», совет пребывает в старом составе, и с 2015 года его возглавляет глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Также в состав совета входят бывший (до сентября 2018 года) первый заместитель мэра Якутска Сергей Игнатенко и назначенная в 2015 году распоряжением Окружной администрации Якутска главный архитектор Ирина Алексеева, сообщает ресурс SmNews.

«Мы выносили на согласование эскиз ППТ (проект планировки территории) приаэродромной территории в части установления границ седьмой подзоны. Мэрия сама в 2019 году согласовала проект седьмой подзоны, поэтому сейчас невозможно что-либо доказать в суде. Просто чтобы строительная отрасль города не встала на полтора года, нужно отзывать заявление», – рассказала Гульнара Скабелкина, представитель ООО «Ир-строй».

По словам Скабелкиной, таким образом, все проекты и решения, которые якобы согласовывались градсоветом за два года руководства нынешней администрации города, оказываются недействительными.

В положении Градостроительного совета указано, что он является постоянно действующим коллегиальным и совещательным органом, который рассматривает проекты и решения в сфере архитектуры и градостроительства для устойчивого развития города Якутска. Заседания должны проводиться по мере возникновения вопросов, входящих в его компетенцию, но не реже одного раза в квартал.

В настоящее время, как стало известно по итогам встречи, заместителю главы города поручено начать подготовку к формированию нового состава совета.