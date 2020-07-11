Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников

Верховная Рада Украины на заседании 13 июля рассмотрит отмену ограничения зарплат чиновников в 47 тысяч гривен (80 тысяч рублей), введенного на период карантина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте парламента.

Депутатам предложили проголосовать за то, чтобы норма, вступившая в силу 13 апреля, действовала не более трех месяцев. Таким образом, в случае одобрения парламентом распоряжения, срок действия ограничения должен завершиться 13 июля.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил парламентариев поддержать его решение об ограничении зарплат чиновников на период карантина. Предельная сумма зарплат в десять минимальных заработных плат была установлена вместе с внесением изменений в государственный бюджет.

Позже в Высшем совете правосудия заявили, что временное ограничение вознаграждения для судей нарушает конституционные гарантии независимости судебной власти.

С конца 2019 года украинские высокопоставленные лица регулярно жалуются на низкую заработную плату. Среди них — министр юстиции Денис Малюська и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В правительстве бывшего премьер-министра Алексея Гончарука на недостаточность ежемесячного дохода для нормальной жизни указывали тогдашние министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр образования Анна Новосад и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!