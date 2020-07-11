Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны

В России могут разрешить медицинским работникам разглашать врачебную тайну родственникам умерших пациентов. Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму, сообщает ТАСС в субботу, 11 июля.

Проектом предлагается внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Инициатива правительства подготовлена в исполнение решения Конституционного суда от 13 января, который постановил, что медицинские организации должны предоставлять родственникам умершего пациента документы о ходе лечения и причинах смерти.

Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников. Для этого при жизни гражданин должен будет написать соответствующее письменное согласие.

Инициатива кабинета министров также предполагает передачу супругам, близким родственникам и другим членам семьи либо иным лицам, указанным в добровольном согласии на медицинское вмешательство, получать сведения о состоянии здоровья пациента, а также соответствующие медицинские документы и выписки из них.

В октябре 2019 года сообщалось, что вопрос о введении эвтаназии в России не может быть вынесен на референдум. Об этом сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова. При этом ранее фактически обратное сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. В Кремле заявили об отсутствии сформулированной позиции по этому вопросу.

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