На поле в Воронеже нашли загадочные круги

На пшеничном поле в российском городе Воронеже нашли загадочные круги. Кадры публикует НТВ.

Известно, что они появились вблизи березовой рощи, на поле, принадлежащем Аграрному университету. Недалеко от участка расположены жилые многоэтажные дома, однако никто из живущих в них не видел, как возник орнамент.

Таинственные геометрические фигуры периодически возникают на полях в разных частях мира. Люди обычно видят в них инопланетный след, однако ученые утверждают, что они могут появляться по разным земным причинам. В том числе из-за шаровых молний или в результате микроторнадо, когда воздух вращается по часовой стрелке и приминает растения.

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