Оценен риск заразиться коронавирусом в самолете

Некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом. Это особенно актуально для тех рейсов, на которых пассажирам предлагается питание. Об этом сообщает Express.

Один из пассажиров рейса в Пальму-де-Майорка рассказал, что пассажиры сняли маски сразу после взлета. На борту началось обслуживание, и они избавились от средств защиты, чтобы было удобнее есть и пить.

По мнению эксперта по путешествиям Саймона Колдера, во время полета невозможно соблюдать социальную дистанцию. «Если вам не нравится идея находиться в непосредственной близости от других людей, которых вы не знаете, тогда просто никуда не летайте», — посоветовал он. Однако эксперт подчеркнул, что уже пришло время возобновлять перелеты для работы и путешествий.

Ранее депутат Дмитрий Свищев предложил наказывать россиян, которые путешествуют в страны с опасной эпидемиологической обстановкой. По его словам, за такой «проступок» стоит штрафовать граждан на сумму, затраченную на их эвакуацию из-за рубежа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!