Любопытная акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео

Акула проплыла под каяком рыбака вблизи побережья Оаху, штат Гавайи, США. На видео с хищницей обратило внимание издание Hawaii News Now.

Инцидент произошел, когда Девин Канда (Devin Kanda) отправился на рыбалку на каяке. Он поймал восьмикилограммовую рыбу ваху и упаковывал ее в сумку, болтая ногами в воде. Затем мужчина обратил внимание, что под водой к нему направляется крупная акула.

«Как раз вовремя я вытащил ногу, прежде чем она успела укусить меня», — сказал рыбак, который снял происходящее на камеру. — Запись немного дрожит, потому что голова акулы была прямо под каяком». Акула не была агрессивна и, возможно, просто проявляла любопытство.

Ранее сообщалось, что два британца Алистер Раддон и Дэнни Маггс пережили жестокое нападение акулы во время занятия снорклингом (плавание под водой с маской, дыхательной трубкой и ластами) и получили ужасные травмы. Другим туристам удалось вытащить молодых людей из воды, остановить кровотечение и доставить на лодке на берег.

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