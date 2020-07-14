Блогерша попыталась повторить танец модели в нижнем белье и вызвала смех фанатов

Популярная блогерша Лора Белбин (Laura Belbin) попыталась повторить на камеру танец модели в нижнем белье и вызвала смех у подписчиков. На шуточную публикацию в соцсетях обратили внимание в Daily Star.

На оригинальных кадрах стройная модель, имя которой не называется, двигается под музыку в черном комплекте и кружевном пеньюаре. На своем же видео Белбин заходит в кадр в флисовом халате с принтом по мотивам мультфильма «Человек-паука», после чего раздевается и танцует в белом белье, демонстрируя свое тело.

Ролик блогерши стал вирусным и собрал полмиллиона просмотров. В комменатриях пользователи сети высказали свое мнение по поводу ее постов. «У тебя всегда получается рассмешить меня, Лора», «Мне нравится, как у тебя выпадает грудь, и с халатом ты управляешься как профессионал. Богиня», «Обожаю твои посты, каждый раз жду с нетерпением», «Моя жизнь наполнилась смыслом в тот день, когда я на тебя подписалась», — высказались они.

В мае Лора Белбин повторила снимок российской модели Веты, на котором последняя запечатлена в нижнем белье, и порадовала поклонников. На опубликованном коллаже был совмещен оригинальный кадр россиянки, на котором она позирует в бюстгальтере в виде ремня и черных трусах на завышенной талии, и снимок блогерши в аналогичном образе.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!