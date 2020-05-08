Блогерша повторила фото российской модели в бюстгальтере и насмешила подписчиков

Популярная блогерша Лора Белбин (Laura Belbin) повторила снимок российской модели Веты, на котором последняя запечатлена в нижнем белье, и порадовала поклонников. Фото появилось в Instagram-аккаунте Белбин.

Так, на опубликованном коллаже совмещен оригинальный кадр россиянки, на котором она позирует в бюстгальтере в виде ремня, черных трусах на завышенной талии и кепке с ушами Микки-Мауса, и снимок блогерши в аналогичном образе. Белбин запечатлели в ремне, оголяющем часть ее груди, и кепке с кроличьими ушами, изготовленными из фольги.

Пародия Белбин насмешила подписчиков, ее публикация набрала почти 19 тысяч лайков. «Черт, не знал, что у тебя есть сестра-близнец!», «Ничто не смешит меня так, как твои посты», «Ты такая смешная, я бы хотела стать такой же смелой, чтобы делать все, что захочу», «Просто прекрасно» — комментировали фанаты.

В апреле Лора Белбин спародировала фото модели Мэдисон Брук (Madison Brooke) в бикини и повеселила пользователей сети. На оригинальном кадре последняя попозировала в купальнике с леопардовым принтом. Блогершу, в свою очередь, сфотографировали в похожем образе, обнажившем ее грудь. Белбин призналась, что стоять в нем было крайне неудобно из-за слишком откровенного дизайна.

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