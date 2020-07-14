«Азиатский Лас-Вегас» взлетел в цене

Провинция Гуандун на юго-востоке Китая согласилась снять ограничения на поездки в соседний район Макао, где сосредоточен игорный бизнес. На фоне сообщений об этом инвесторы снова поверили в «азиатский Лас-Вегас», а акции расположенных в нем казино и их операторов взлетели в цене, пишет Bloomberg.

Ценные бумаги Galaxy Entertainment Group и Sands Сhina подорожали на четыре процента в ходе торгов на Гонконгской бирже во вторник, 14 июля. Акции Wynn Macau выросли на 16 процентов, что является лучшим результатом с 2011 года, ценные бумаги SJM Holdings и Melco International Development — как минимум на шесть процентов.

По оценке финансового холдинга JPMorgan Chase & Co, доходы игорного сектора могут вырасти до 20-25 процентов от уровня 2019 года. Кроме того, благоприятное воздействие будет иметь устранение требования о 14-дневном карантине для прибывающих. Однако необходимо сдать тест на отсутствие коронавируса.

Туризм и игорный бизнес являются драйвером экономики Макао. Из-за последствий эпидемии ВВП сократился на 49 процентов в первом квартале 2020 года. По оценкам Morgan Stanley, индустрия азартных игр теряет ежедневно около 15 миллионов долларов.

Макао — крупный финансовый центр Восточной Азии, получивший статус особого административного района КНР в конце XX века. Он известен как город-казино и город-музей, благодаря чему сюда ежегодно приезжает около 23 миллионов туристов.

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