Министр здравоохранения надел маску за несколько попыток и оконфузился

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант надел медицинскую маску за несколько попыток и оконфузился в эфире местного телевидения. Видеозапись выступления опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

На кадрах, которые транслировались по телеканалу «7news», министр обратился к гражданам с призывом носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В качестве примера он сам решил надеть средство индивидуальной защиты, однако не смог сделать это сразу. Первый раз он надел маску прямо на глаза, закрыв почти все лицо. Затем у него не получилось зацепить петли маски за уши, после этого министр надел маску, но криво. В конце он поправил ее, после чего поблагодарил всех, и запись закончилась.

12 июля президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске. Он надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проходят лечение в том числе военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий. На нем была темно-синяя маска с золотой президентской печатью в левой нижней части.

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