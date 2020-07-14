Воробьев наградил лучших соцработников Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лучших социальных работников, которые помогали гражданам в период действия ограничительных мер во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона во вторник, 14 июля.

«Я хочу поблагодарить вас за работу, и в вашем лице большую армию социальных работников нашей Московской области. То, как вы работали, вызывает уважение», — сказал он во время вручения грамот и памятных знаков.

Воробьев подчеркнул, что в непростой период многим жителям понадобилась помощь. Он напомнил, что ее оказывали социальные работники и волонтеры. В частности, гражданам доставляли продукты питания, лекарства, средства индивидуальной защиты, оказывали психологическую поддержку.

30 июня глава региона Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных волонтеров за работу в период пандемии коронавируса и вручил им памятные медали. По его словам, добровольцы закупали продукты первой необходимости, развозили лекарственные препараты, раздавали средства индивидуальной защиты.

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