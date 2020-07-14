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Названо условие открытия Финляндии для россиян

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней. Такие правила въезда назвала специалист по продвижению продаж VisitFinland Александра Шахнович, передает АТОР.

Как уточнила эксперт, сейчас Финляндия открывает внешние границы со многими странами, среди которых уже есть Норвегия, Дания, Исландия, Австрия, Венгрия, Лихтенштейн, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Бельгия, Италия и другие. По ее словам, следующая дата пересмотра списка государств, жителям которых будет разрешен въезд в Евросоюз, — 11 августа.

Авторы публикации отметили, что по данным на 9 июля число новых случаев COVID-19 по России составило менее семи на сто тысяч населения. «Так что у России, при сохранении позитивной тенденции, есть хорошие шансы войти 11 августа в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов», — подчеркнули специалисты АТОР.

Кроме того, Шахнович добавила, что Финляндии готова к возобновлению авиасообщения с Россией и ждет путешественников из страны.

Европа с 1 июля открыла внешние границы для туристов нескольких стран и отказалась пускать россиян из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории государства. Согласно сообщению, со среды, 1 июля, европейские страны должны были постепенно начать снимать ограничения на поездки.

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