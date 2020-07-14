Сбежавшая в США вирусолог из Китая рассказала о страхе за свою жизнь

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь (Yan Li-Meng), бежавшая в США в начале этого года, рассказала, что она боится за свою жизнь, добавив, что Пекин хочет, чтобы люди молчали о происходящих в Китае событиях. Слова ученого приводит Fox News.

Вирусолог, рассказавшая о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса, поделилась, что она очень боится за свою жизнь: «Я знаю, как они [правительство Китая] относятся к информаторам». «[Они хотят], чтобы люди молчали, если они хотят раскрыть правду, не только о COVID-19, но и о других вещах, происходящих в Китае», — сказала она в понедельник, 13 июля, будучи в гостях у телеведущего Билла Хеммера (Bill Hemmer).

В качестве примера Янь привела пандемию 2003 года. Тогда, по ее словам, лаборатории ее коллег, обнаруживших доказательства сокрытия обстоятельств и опубликовавших их, были закрыты правительством.

Янь также поделилась, что она ждет момента, чтобы рассказать обо всем, что она знает и предоставит все доказательства правительству США. «И я хочу, чтобы они поняли, и я также хочу, чтобы люди в США поняли, насколько это ужасно. Это не то, что вы видели ... Это что-то совсем другое. Мы должны искать истинные доказательства и получать реальные доказательства, потому что это ключевая часть, чтобы остановить эту пандемию. У нас не так много времени», — пояснила она.

По словам вирусолога, пекинское правительство уже в декабре знало, что более 40 граждан были заражены коронавирусом, и что уже тогда происходила передача вируса от человека к человеку. В мае в австралийскую газету просочилась информация из досье разведки, составленного разведывательными агентствами Five Eyes. В нем говорилось, что китайские власти отрицали, что вирус может распространяться между людьми вплоть до 20 января, «несмотря на доказательства передачи вируса от человека человеку с начала декабря». Еще 14 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что четких доказательств передачи COVID-19 от человека человеку нет.

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