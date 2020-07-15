Армения отправила истребители Сy-30СМ на защиту границ

Армения отправила истребители на защиту на фоне боев с Азербайджаном. Об этом в среду, 15 июля, сообщает «Новости-Армения».

Сy-30СМ вооруженных сил республики вылетели на боевое дежурство, чтобы обеспечить неприкосновенность воздушных рубежей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее в сети появилось видео с российскими вертолетами в районе армяно-турецкой границы. В Южном военном округе (ЮВО) ВС России пояснили, что проводятся запланированные учения.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. Погибли 11 военнослужащих и один мирный житель со стороны Азербайджана и четверо армянских военных. Стороны обвиняют друг друга в провокациях, обстрелах населенных пунктов и сокрытии реальной информации о потерях.