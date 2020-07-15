Вице-премьер Украины назвала вопросом времени вступление в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала вопросом времени вступление страны в Европейский союз (ЕС), передает Gordonua.com.

По словам чиновницы, между Киевом и ЕС очень высокий уровень политического диалога. «Есть понимание, что Украина хорошо идет по пути реформ. Мы формируем дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, которые в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью», — сказала Стефанишина.

Она отметила, что предстоит колоссальная работа, но Украина «юридически и технически» готова стать частью европейской системы. «Украина точно станет членом ЕС, это лишь вопрос времени», — заключила вице-премьер.

Стремление Украины к членству в Евросоюзе закреплено в Конституции страны.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти должны приближать тот день, когда страна вступит в ЕС. «Никому не позволено пересмотреть и, не дай Бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — сказал он.