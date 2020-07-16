Майор российской полиции погибла после дачи показаний на начальника о поборах

В Хабаровске погибла майор полиции Екатерина Мишкина, 1983 года рождения, служившая в уголовном розыске. Ее тело нашли возле подъезда жилого дома, сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на источник.

По его словам, имеется запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как женщина пытается попасть на крышу, а затем находит открытое окно.

В сумочке погибшей была найдена записка с перечнем важных дел, которые ей необходимо было завершить до определенного срока. Это свидетельствует о том, что случившееся было не спонтанным, отметил источник. Этот вывод также подтверждается тем, что трагедия произошла далеко от дома и места службы погибшей. Женщина была в гражданской одежде.

Она была разведена, воспитывала 14-летнюю дочку. Коллеги погибшей не замечали у нее подавленного состояния, для всех, кто ее знал, этот поступок оказался неожиданным.

Мишкина выступала свидетелем в уголовном деле, возбужденном в отношении ее бывшего руководителя, ныне из полиции уволенного. Она дала показания о том, что он занимался поборами с подчиненных, сообщают «Новости Хабаровска».