Обновление сломало зарядку смартфонов Huawei

Пользователи смартфонов Huawei рассказали об ограничившей полную зарядку устройств проблеме. На жалобы владельцев телефонов обратило внимание издание Huawei Central.

Согласно сообщениям, некоторые смартфоны Huawei стали быстро разряжаться после установки фирменных обновлений EMUI 10 и 10.1. Из-за системной ошибки автономность девайсов резко сократилась, что наложило определенные ограничения на работу с устройством. Журналисты заметили, что EMUI 10 и более новые версии ОС ранее стали доступны на Huawei P30, Mate 30, Mate 20, Nova 5T, P40 Lite и других аппаратах.

По словам части пользователей, системный апдейт фактически сломал аккумулятор девайсов. Владельцы гаджетов заявили, что их смартфоны перестали заряжаться более чем на 60 процентов от полной емкости аккумулятора. После достижения упомянутого показателя аппараты стали присылать уведомления о системной ошибке.

Издание отметило, что похожие проблемы могли встречаться на смартфонах Huawei P30 и P30 Pro, которые получили EMUI 10.1 в первую очередь. Компания уже выпустила апдейт для флагманских девайсов, в связи с чем журналисты предположили, что исправляющее ошибки обновление выйдет и на других девайсах бренда.

На сообщения пользователей обратили внимание представители Huawei. Инженеры компании заметили, что работают над решением проблемы и попросили владельцев устройств избегать повышенного нагрева смартфонов во время зарядки, особенно в период летней жары.