Киркоров пообещал поведать о шевелящем волосы сексе без обязательств

Певец Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни во время визита на фестиваль «Славянский базар» в Витебске, где появилась его именная звезда на местной Площади звезд. Слова артиста в четверг, 16 июля, передает «Комсомольская правда».

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю как хочу и с кем захочу. Может, когда нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы!» — пообещал Киркоров.

Кроме того, артист рассказал об отношении к Алле Пугачевой, чья именная звезда также есть в Витебске. По словам Киркорова, он не поддерживает отношений с бывшей женой: «Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает: если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить».

Киркоров также поделился мнением о певце Николае Баскове: «Я Коленьку обожаю. Он хороший, и у него всегда можно взять в долг».

В июне Филипп Киркоров стал фигурантом скандала с участием ветеранов Афганской войны. Они пообещали избить его за образ десантника-гея в юмористическом проморолике канала СТС. Певец отказался извиняться и подчеркнул, что всего лишь выполнял актерскую работу.

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