Любимый курорт богачей открылся для россиян с большими скидками без ограничений

Мальдивы, которые считаются любимым курортом богатых туристов, открылись для путешественников, в том числе россиян, с 15 июля с большими скидками. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации источника, власти не стали вводить ограничения по коронавирусу в виде обязательного тестирования или 14-дневного карантина для приезжающих. По прибытии туристам будет необходимо заполнить декларацию о состоянии здоровья и пройти термометрию. Тем же, у кого при пересечении границы проявятся симптомы ОРВИ, придется сделать ПЦР-тест за свой счет.

Кроме того, отмечается, что сперва отдыхающим будут доступны гостиницы на необитаемых островах, где не проживает местное население, а уже с 1 августа путешественники могут отправиться в любые открывшиеся гостевые дома и отели в других частях республики.

Материалы по теме О народе думают Где отдыхают Порошенко, Трамп и Саакашвили

Также туроператоры сообщили о росте спроса на мальдивские курорты в августе и осенние месяцы. По мнению экспертов, такая заинтересованность связана с большими скидками на проживание, которые в отдельных случаях достигают 45 процентов. Например, по информации компании Tez Tour, при бронировании до конца июля скидки на проживание составляют в среднем 30-40 процентов.

Вдобавок в АТОР привели примеры пакетных туров, доступных в данный момент для россиян. Так, путевка на двоих с вылетом в августе с проживанием в 4-звездочном отеле обойдется клиентам Coral Travel в 166 тысяч рублей, а аналогичное предложение от Anex Tour с проживанием в гостевом доме — в 132 тысячи.

В мае министр туризма страны Али Вахид предложил три сценария открытия границ Мальдив для туристов. Согласно самому оптимистичному острова должны были открыться в июне-июле. Самый реалистичный предполагал, что сезон запустится в октябре, а пессимистичный предусматривал снятие ограничений на въезд в январе 2021 года.

По данным на 16 июля, за все время пандемии на Мальдивах было зарегистрировано 2762 случая заражения коронавирусом, при этом от болезни вылечились 2290 человек, а умерли — 13.

В 2019 году консалтинговые компании Knight Frank и WingX причислили Мальдивские острова к самым популярным курортам среди богачей. В список также вошли Багамские острова, Пуэрто-Рико, Каймановы острова и Филиппины.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru