Популярный у россиян курорт для роскошного отдыха объявил сроки открытия сезона

Туристическая отрасль Доминиканы, популярной у российских туристов для роскошного отдыха, сможет полноценно заработать и открыть курортный сезон с 5 июля текущего года. О сроках объявил министр туризма Франсиско Хавьер Гарсия, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Так, уже с начала июля в международном аэропорту Пунта-Кана планируется принять десять рейсов из четырех стран — Канады, США, Пуэрто-Рико и Великобритании.

При этом возобновление работы авиагавани произойдет с учетом новых требований безопасности: в частности, там установят приборы для температурного скрининга, пункты медицинского мониторинга и оказания первичной помощи, увеличат число стоек в зоне регистрации, разместят разделители между пассажирами и сотрудниками и усилят меры дезинфекции и гигиены.

Гарсия подчеркнул, что вопрос путешествий в дальнейшем будет напрямую зависеть от ограничений и требований других стран, принятых в связи со вспышкой заболевания.

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Согласно последним данным, в Доминиканской Республике зафиксировано 16 068 случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписано 8952 пациента, 485 носителей инфекции скончались.

В августе прошлого года стало известно о росте спроса на люксовый отдых среди российских туристов. Отмечалось, что россияне интересуются отдыхом уровня «выше среднего» не только на популярных направлениях, но и в таких странах, как Мальдивы, Индонезия, Куба и Доминикана.

Ранее также сообщалось, что Таиланд может полностью открыться для туристов с 1 июля. Правительство страны объявило о намерении снять к середине лета все ограничения для бизнеса и туризма, введенные из-за пандемии коронавируса.

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