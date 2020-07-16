Подсчитано рабочее время россиян

Аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») подсчитала количество времени, которое россияне тратят на работу, и динамику его изменения за последние пять лет.

Авторы выяснили, что мужчины в среднем уделяют работе 6,5 часа в сутки, женщины — 4,5 часа. В выходные дни мужчины готовы работать 48 минут, женщины — 24 минуты. С 2014 года среднее рабочее время у мужчин сократилось на 13 минут в день (шесть процентов), у женщин — на 26 минут (восемь процентов).

Материалы по теме На мели В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов Бесконечность — не предел Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?

В целом россияне за последние пять лет стали уделять больше времени ведению подсобного хозяйства (на 81 процент), социальной жизни (14 процентов), решению бытовых задач (три процента), сну, питанию и личной гигиене (два процента).

При этом зафиксировано сокращение времени, уделяемого уходу за членами семьи (девять процентов у мужчин и 14 у женщин). Женщины с 2014 года стали тратить на 22 процента меньше времени на образование, в то время как мужчины, напротив, начали уделять ему на пять процентов больше времени.

Согласно данным другого исследования, проведенного сервисом SuperJob, 81 процент россиян готов перейти на работу к прямым конкурентам ради улучшения финансовых условий. Чаще всего сменить работу в таких обстоятельствах готовы люди в возрасте от 35 до 44 лет.