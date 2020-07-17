Слова Собянина об иммунитете у 60 процентов москвичей объяснили

Вирусологи прокомментировали данные, озвученные мэром Москвы Сергеем Собяниным, о выработавшемся у 60 процентов жителей столицы иммунитете к коронавирусу. Об этом они рассказали в комментарии принадлежащему Григорию Березину РБК.

По словам вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, заявление столичного градоначальника о коллективном иммунитете — не точная статистика, а гипотеза. «Есть такие предположения, что T-клеточный иммунитет принимает участие, но мы его не очень хорошо мерим. Так что сказать с определенностью, какой процент людей будет иммунный именно по Т-клеточному иммунитету, довольно трудно», — подчеркнул специалист.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что, согласно новым исследованиям, людей с T-клеточным иммунитетом в популяции в 2-3 раза больше, чем тех, у кого выявлены IgG-антитела. Таким образом, можно предположить, что 40-60 процентов жителей столицы выработали иммунитет к коронавирусу.

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, в свою очередь, предположила, что речь идет об экстраполяции данных, которые были получены на ограниченном контингенте исследованных. «Скорее всего, речь о том, что 60 процентов протестированных имеют этот иммунитет. Правда, насколько я видела, лаборатории говорят о 20 процентах», — отметила она.

Попович также обратила внимание на то, что наличие антител не означает 100-процентную защищенность от заражения, а показывает факт контакта с инфекцией. Для большей точности необходимо исследовать граждан на нейтрализующие антитела. Однако вероятность того, что иммунитет все-таки выработался, довольна высока, заключила эксперт.

Ранее Собянин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу создан у 60 процентов москвичей.

В России за последние сутки было выявлено 6428 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 750 тысяч. Из них более 530 тысяч выздоровели, свыше 11,9 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.