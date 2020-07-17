В России за сутки выявили 6406 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи выявлены 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Свердловской области. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 681 человек.

Всего в стране выявлено 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.

C 15 на 16 июля в России было выявлено 6428 случаев заражения коронавирусом. Тогда сообщалось, что за день 167 человек скончались, 8443 человека выздоровели.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова посоветовала россиянам привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. По ее словам, надевать маски стоит в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания.