В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает столичный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в своем Telegram-канале.

Общее число умерших в столице достигло 4271. Возраст скончавшихся не уточняется. Накануне сообщалось о 24 умерших.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова посоветовала россиянам привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. По ее словам, надевать маски стоит в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания.