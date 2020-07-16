Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 6428 инфицированных в 85 регионах, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы в четверг, 16 июля.

Больше всего заразившихся — в Москве (531). Следом идут Свердловская область (349), Санкт-Петербург (256), Ханты-Мансийский автономный округ (252), Нижегородская область (221) и Алтайский край (215).

Наименьшее число случаев заражения зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах (по одному), а также в Севастополе (два) и Еврейской автономной области (четыре).

Выздоровело за последние сутки 8443 человека, еще 167 человек умерли.

Так, с учетом новых данных, всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 752 797 россиян. Большинство (531 692) выздоровели, еще 11 937 человек умерли.