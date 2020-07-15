В России выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 15 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За сутки с 13 на 14 июля в стране было зафиксировано 6248 новых случаев в 83 регионах. Сообщалось, что за день 175 человек скончались, 8804 человека выздоровели.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова посоветовала россиянам привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. По ее словам, надевать маски стоит в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания.

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