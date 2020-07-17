Пандемия отвратила людей от секса

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения, в том числе самоизоляция, отвратили людей от секса. За время эпидемии значительно снизились продажи презервативов, сообщает CNBC.

По словам генерального директора Reckitt Benckiser — материнской компании Durex — Лаксмана Нарасимхана, во время пандемии люди в целом стали меньше заниматься сексом. Такую тенденцию он связывает с растущим уровнем тревоги. Впрочем Reckitt Benckiser не ограничивается только презервативами и производит также и гигиенические средства. Продажи последних, наоборот, выросли. Нарасимхан отметил, что подобная тенденция складывалась и несколько лет назад во время вспышек атипичной пневмонии и MERS.

В России с началом периода самоизоляции граждане начали активно скупать секс-игрушки. С конца марта 2020 года продажи товаров для взрослых росли в среднем на 10-15 процентов в неделю. Спрос на товары для женщин растет сильнее, чем спрос на товары для мужчин. Например, продажи вибраторов и страпонов увеличились на 82 и 78 процентов соответственно.