Россиянам посоветовали не экономить на сосисках для хот-дога

Ведущий кулинарных программ и шеф-повар назвал ингредиенты полезного хот-дога. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 17 июля.

По словам Сергея Синицына, при приготовлении блюда не следует экономить на продуктах, поскольку его польза зависит напрямую от них. Он подчеркнул, что основные ингредиенты — сосиска, хлеб и соус собственного приготовления — обязательно должны быть высокого качества.

«Первое — сама сосиска. Не экономьте на ней, если она будет натуральная — получите белок. Второе — хлеб. Сейчас во многих магазинах продается цельнозерновой хлеб, он будет полезнее, чем обычный белый батон», — рассказал Синицын и добавил, что лучше самим замешать соус «блю чиз» из сливочного масла, муки и сыра с плесенью.

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Тем не менее диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам не злоупотреблять этим блюдом. Врач объяснила, что часто в сосисках даже нет мяса, а хлеб не приносит пользу организму. «Его можно съесть, когда совсем нечего есть, когда нужно, чтобы силы появились», — пояснила она.

В апреле 2019 года продавец мясной лавки в Париже по имени Жак раскрыл секрет приготовления правильного шашлыка. Так, при мариновании нельзя использовать кетчуп, уксус и майонез. Кроме того, следует внимательно следить за качеством мяса и степенью его прожарки, чтобы оно не превратилось «в несъедобную подошву».