Начальника колонии в Калмыкии заподозрили в помощи террористам

В Калмыкии начальник исправительной колонии Павел Батаев задержан по подозрению в пособничестве руководству террористических организаций. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила «Ленте.ру» представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным СКР, в середине 2013 года осужденный Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал на территории колонии террористическое сообщество. В его состав с середины 2013-го по декабрь 2019 года вошли более 100 заключенных.

Начальник колонии Батаев и бывший его заместитель по фамилии Цамаев, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение покрывали лидера террористической группы и оказывали ему содействие: в колонию проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций и ряд других запрещенных предметов и веществ.

Более того, участников сообщества заблаговременно информировали о всех планируемых обысках и досмотрах.

Батаев по ходатайству следствия арестован. Цамаев находится под стражей по другим преступным эпизодам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

В 2015 году, после освобождения, Шахбан Гасанов объявил себя амиром — руководителем незаконного вооруженного формирования, действовавшего в Республике Дагестан. 31 марта 2015 года, при посягательстве на жизнь сотрудников полиции, он был ликвидирован.

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