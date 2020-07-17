Раскрыт облюбованный женщинами из окружения Трампа бренд

Женщины из окружения президента США Дональда Трампа часто отдают предпочтение итальянскому бренду Chiara Boni La Petite Robe. Облюбованную ими марку раскрыло издание The Washington Post.

В частности, в платьях от дизайнера Киары Бони неоднократно была замечена супруга одного из сыновей американского лидера Эрика Лара Трамп. Кроме того, для своих выходов платья этой марки выбирали телеведущая и бывший политик Жанин Пирро (Jeanine Pirro), известная как ярая сторонница действующего президента США, и активно поддерживающая Трампа телеведущая канала FOX News, бывший прокурор Сан-Франциско Кимберли Гилфойл (Kimberly Guilfoyle).

Как отмечает издание, платья, предлагаемые Chiara Boni La Petite Robe, в среднем стоят от 650 до 1000 долларов и сочетают женственность и практичность. Обычно они не отягощены вычурными декоративными элементами — чаще всего дизайнер использует рюши и баски, в них удобно путешествовать, и они хорошо выглядят на телеэкране.

Кроме того, считает The Washington Post, популярность данного бренда среди приближенных к президенту женщин объясняется политикой его руководителей в США. Так, когда многие представители модной индустрии демонстративно отказались одевать первую леди страны Меланию после победы Трампа на выборах и пытались всячески отстраниться от окружения главы государства, Chiara Boni La Petite Robe стал одним из немногих брендов, который продолжил сотрудничать со своими известными покупательницами, в том числе и с республиканками-сторонницами Трампа, не обращая внимания на их политические убеждения.

«Мы одеваем и правых, и левых, и центристок», — заявил директор магазина итальянской марки в Нью-Йорке Энтони Веккиони (Anthony Vecchione), который известен своей дружбой со многими политиками и знаменитостями, поддерживающими Трампа. По данным издания, Веккиони регулярно размещает в соцсетях бренда фотографии с протрамповскими покупательницами, несмотря на то, что многие призывают бойкотировать дизайнеров, которые так или иначе сотрудничают с окружением американского президента.