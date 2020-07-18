В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в своем Telegram-канале.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве умерли 4299 человек. Накануне сообщалось также о 14 умерших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу создан у 60 процентов жителей столицы. По его словам, такая же ситуация с коллективным иммунитетом сложилась в Нью-Йорке. В этой связи, по мнению Собянина, сравнение Москвы с американским мегаполисом в контексте разговоров о коронавирусе можно считать оправданным.

В России за последние сутки было выявлено 6234 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 765 тысяч. Из них более 546 тысяч выздоровели, свыше 12,2 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.