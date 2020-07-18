Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии и попали на видео

Российские военные заблокировали американскую военную колонну в сирийской провинции Хасеке. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что причиной для блокировки бронетехники стали неадекватные действия со стороны американских военных. «Это территория Сирии. Российские Вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?» — спросил российский офицер у своего американского коллеги.

Он также попросил военнослужащих Пентагона не преследовать российские патрули на территории Сирии.

Неделей ранее на видео попала попытка военных США заблокировать российский патруль в Хасеке. Однако американская бронетехника задымилась и заглохла.