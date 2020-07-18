Российских священников обучат психотерапии и психологии

Сретенская духовная семинария в Москве готовится открыть набор в магистратуру по двум новым программам, где священников будут в том числе обучать психотерапии и психологическому консультированию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал первый проректор семинарии протоиерей Павел Великанов.

Два новых направления, решение об открытии которых было принято на Священном Синоде, будут называться «История древней Церкви» и «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире». Связанные с психологией дисциплины будут преподаваться на второй программе. Великанов назвал это новаторством для русской православной церкви.

«На Западе, в условиях жесткой конкуренции между различными религиями и христианскими деноминациями, пастырское служение уже невозможно без оказания профессиональной психологической помощи. Соединение современных наук о ментальном или душевном здоровье с подходами святоотеческой аскетики — очень перспективное направление», — подчеркнул первый проректор семинарии.

Что касается второго представленного профиля, по словам Великанова, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил брать на это направление девушек, имеющих базовое богословское или гуманитарное образование. Таким образом, девушки получат возможность в дальнейшем изучать древние языки и больше погружаться в историю древней Церкви, считает протоиерей.