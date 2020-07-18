В России описали три типа туристов во время пандемии

Российские туристы разделились на три типа во время пандемии коронавируса. Об этом на онлайн-форуме «Россия: Туризм — 2020» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

Так, большинство путешественников (40 процентов) готовы поехать куда угодно внутри страны и не озабочены вопросом безопасности. Столько же россиян переживают за свое здоровье и дезинфекцию на отдыхе. Остальные 20 процентов — это довольно обеспеченные туристы, которые привыкли к высокому уровню сервиса. «[Они] хотят получать за немалую плату соответствующий комфорт и меры безопасности. Поэтому все самые дорогие объекты раскуплены до конца августа», — объяснила Ломидзе.

Материалы по теме Дикий Дальний Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса? Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России

Индустрия туризма пытается восстановиться за счет внутреннего туризма. «Безусловно, внутренний туризм получил большое преимущество: все зарубежные государства закрыты, а сроки открытия неясны. В этой ситуации у нас есть наша необъятная родина и серьезные требования Роспотребнадзора по объектам размещения и экскурсионным услугам, которые являются основными продуктами регионов», — отметила глава АТОР.

Она подчеркнула, что для туроператоров, с одной стороны, появляются новые возможности, а с другой — новые ограничения. Так, не все объекты индустрии способны соответствовать требованиям Роспотребнадзора из-за нехватки финансовых средств и по другим причинам.

По ее оценке, туристическая отрасль вернется на докризисный уровень не ранее конца 2021 — середины 2022 года. Такой сценарий возможен без серьезной помощи со стороны государства и при условиях строгих требований безопасности из-за распространения коронавируса.

Ранее Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов. Так, по ее словам, если опираться на принцип взаимности, то по состонию на 14 июля, к открытию границ с Россией готовы Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Кроме того, российским гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками.