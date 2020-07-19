Россияне выпили алкоголь с незнакомцами и оказались должны 90 тысяч рублей

В центре Москвы местные жители согласились выпить алкоголь с незнакомцами, после чего очнулись на окраине столицы без телефонов и с кредитом, который кто-то взял на имя одного из потерпевших. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные познакомились с молодыми людьми в районе Китай-города и предложили выпить. Как утверждают потерпевшие, им что-то подмешали в алкоголь, поскольку из дальнейших событий они помнят лишь то, как очнулись в районе Бутово.

Оказалось, что у девушки пропал мобильный телефон, а у молодого человека — телефон, золотая цепочка и три тысячи рублей. Кроме того, на его имя через мобильный банк был взят кредит в размере 90 тысяч рублей.

Потерпевшие написали заявление в полицию. Проводится проверка.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя, орудовавшего в центре столицы. 54-летнего Владимира Мамиконяна задержали на севере Москвы, у него изъяли бутылку водки, бутылку пива, восемь таблеток препарата азалептин (нейролептик).

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