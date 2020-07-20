В Госдуме обсудили актуальность реформы системы обращения с отходами

Проблема охраны экологии и переработки отходов очень актуальна, она широко обсуждается в обществе и находится в зоне особого внимания президента России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю и регламенту Ризван Курбанов, ставший инициатором состоявшегося в стенах Госдумы круглого стола, посвященного проблемам экологии и переработки отходов: «Инвестиционный проект по созданию эко-индустриальных парков по глубокой переработке отходов с использованием технологий ведущих мировых компаний».

В ходе круглого стола была предложена для общественного обсуждения концепция системы замкнутого цикла переработки отходов, которая предусматривает снижение тарифов для населения.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем выступлении подчеркнул, что Россия только начинает делать осторожные шаги в сторону реформы системы обращения с отходами производства и потребления. «У нас министерство, как основной ФОИВ, создает отрасль с нуля» — уточнил он, говоря о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

По его словам, ряд советских практик по раздельному сбору отходов и вторичного использования является более передовым по сравнению с теми, которые можно наблюдать сегодня. «Некоторые технологии приходится восстанавливать с боями», добавил он. И на этом фоне предлагаемый запрет использовать собственную тару покупателям, по словам выступавшего, это «большой удар в спину» всей реформы по обращению с отходами. «40 процентов отходов — это упаковка. А людям пытаются запретить приходить со своими контейнерами, фруктовками и авоськами, которые являются перспективным вариантом замены этих наших безобразных упаковок», — отметил парламентарий.

Участники дискуссии сошлись во мнении относительно необходимости взаимодействия всех министерств и ведомств для решения проблемы переработки отходов и создания системы замкнутого цикла для переработки.

Гостям и слушателям круглого стола был представлен проект компании «Евростандарт», направленный на решение проблемы переработки отходов.

Он, по словам Ризвана Курбанова, охватывает ряд национальных проектов и прошел долгий путь становления.

Согласно проекту, одним из элементов цикла переработки отходов являются экотехнопарки. Сырьем нового поколения, формирующим индустрию, являются ВМР — вторичные материальные ресурсы (пригодные для переработки отходы).

В компании отметили, что, по сути, экотехнопарк представляет собой индустрию, однако на сегодняшний день в законодательстве нет понятия эко-индустриальный парк.

В связи с тем, что Россия только начинает свой путь в этом направлении, к участию в проведении круглого стола посредством видео-конференцсвязи были привлечены представители иностранных компаний, некоторые из которых будут выступать в качестве инвесторов данного проекта и локализовывать свои технологии на территории Российской Федерации.

Российский фонд прямых инвестиций также выразил заинтересованность и подтвердил свое участие в проработке обозначенного проекта.

Первой целью является создание системы сбора и перемещения ВМР-отходов. Здесь предлагается обратиться к опыту прошлых поколений — работе заготовительных станций, перерабатывающих предприятий, развивать культуру сбора мусора, что позволит сократить затраты на сортировку.

ВМР, как считают в компании, должны быть таким же биржевым товаром, открытым для торговли на рынке, как и любое другое сырье. Доступ к нему должны получить не только будущие экотехнопарки, но и переработчики, которые существуют сейчас.

Важным моментом является также то, к чему довольно жестко призывает президент, это уход от открытых полигонов и свалок, поскольку замкнутый цикл говорит о нулевом остатке, о том, что все можно переработать, было бы желание.

Еще одна цель — снижение тарифов для населения. За счет формирования инфраструктуры сбора и транспортировки ВМР и отходов, распределения экологического сбора как финансового инструмента (расширение ответственности промышленных производителей — прим. «Ленты.ру») и пересмотр тарифов по факту образования ВМР и отходов за счет системы мониторинга и контроля на заготовительных площадках и точках сбора.

Участники дискуссии также отметили важность развития научного сектора, который позволит не только укрепить позиции в данной сфере, но и развиваться дальше.