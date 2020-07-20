Индия захотела хранить нефть в США

Индия собирается хранить часть запасов нефти на территории США, потому что строительство хранилища на своей территории займет много времени и потребует высоких финансовых затрат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское агентство Press Trust of India.

Оставить сырье на территории США гораздо выгоднее, в перспективе это повлечет небольшие расходы. Однако в случае падения мировых цен на сырье Индия потерпит убытки.

Как отмечают источники агентства, Индия планирует использовать нефть, которая будет находиться в США, для собственных нужд и для продажи на мировом рынке.

Ранее эксперты назвали Индию одной из стран, которая оказалась в выигрышном положении из-за падения цен на нефть. Страна импортирует более 80 процентов энергоресурсов и могла серьезно сэкономить.

На этом фоне состояние самого богатого человека Индии Мукеша Амбани превысило 71 миллиард долларов. Он стал восьмым в списке самых богатых людей мира. Это произошло благодаря росту акций подконтрольного ему холдинга Reliance Industries, который занимается, в том числе, энергетикой и нефтехимией.