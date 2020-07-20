Актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» умерла в 45 лет

Актриса Марина Макарова умерла в возрасте 45 лет. О ее смерти сообщается в группе Костромского камерного драматического театра во «ВКонтакте».

В комментариях к посту главный режиссер театра Станислав Голодницкий заявил, что артистка скончалась от рака желудка.

Как уточняет «ГТРК Кострома», в июне коллеги Макаровой объявили о сборе средств на помощь артистке в борьбе с онкологическим заболеванием. Ей провели курс химиотерапии в Костроме и собирались везти Российский онкологический центр имени Блохина, однако потом ее состояние резко ухудшилось. Актрису поместили в городскую больницу, где она скончалась.

Макарова сыграла эпизодические роли в сериалах «Убойная сила», «Фаворский», «Литейный» и «Тайны следствия».