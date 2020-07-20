Улитка поселилась в ухе россиянина после купания собаки

В городе Ишим, Тюменская область, в больницу обратился мужчина с улиткой в ухе. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин пожаловался врачам на заложенность уха и ощущение, что внутри что-то шевелится. По его словам, проблема возникла после того, как рядом с ним отряхнулась собака, которая искупалась в водоеме. Он предположил, что в ухо попало насекомое.

Осмотр показал, что в слуховом проходе пациента поселилась живая улитка размером менее сантиметра. По всей видимости, она попала туда с шерсти искупавшейся собаки. Специалисту удалось извлечь моллюска.

В 2018 году сообщалось, что американский энтомолог Коби Шаль назвал уши спящих людей идеальным местом для еды и отдыха таракана. Эти насекомые любят небольшие, теплые и влажные места. Кроме того, их привлекает исходящий из ушей запах.