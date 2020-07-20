Россияне перечислили планы на отпуск в этом году

Почти четверть граждан России отправятся на морские курорты страны, всего уйти в отпуск в этом году рассчитывают 68 процентов россиян. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и ИT-компании «Платформа ОФД», передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

На море планируют провести отпуск 23 процента жителей. Еще 21 процент отправится в путешествие по городам России. Каждый пятый опрошенный решил провести отпуск дома.

За границу собираются съездить 17 процентов респондентов. Еще 13 процентов проведут отпуск на даче, в поход пойдут всего 6 процентов опрошенных.

Больше половины россиян — 59 процентов — отметили, что расходы на отпуск в этом году значительно выросли. Каждый третий считает, что цены не изменились, еще 8 процентов граждан отметили снижение стоимости отдыха.

В июльском исследовании приняли участие 3,2 тысячи пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России старше 18 лет.

Ранее американская журналистка и путешественница Софи Робертс съездила отдохнуть на Алтай и рассказала о своих впечатлениях от визита в Россию. До этого она останавливалась только в дорогостоящих отелях. Именно поэтому журналистка решила отправиться в Сибирь, где, как она отметила, ей удалось насладиться изолированностью и отсутствием комфортных условий.