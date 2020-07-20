Ульяновская область присоединилась к нацпроекту по производительности труда

Ульяновская область присоединилась к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает портал «УлПравда».

С 13 июля в Ульяновске и муниципалитетах проходят специализированные встречи с потенциальными участниками программы, посещение крупного предприятия региона, конференции, тренинги, а также заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Область начала досрочную реализацию отдельных мероприятий программы, отмечает портал. Для многих организаций наибольший интерес представляет возможность оптимизировать производственные процессы с помощью ведущих отраслевых экспертов, пишет «УлПравда».

«Досрочно присоединиться к проекту — значит сработать на опережение, на год раньше усовершенствовать рабочие процессы, повысить эффективность работы предприятия, его прибыльность, получить конкурентные преимущества», — сказал первый вице-премьер областного правительства Андрей Тюрин.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.