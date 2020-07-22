Лидер украинских националистов раскритиковал «Коммерсантъ»

Лидер украинской партии «Национальный корпус» и бывший глава полка «Азов» Андрей Билецкий раскритиковал российское издание «Коммерсантъ» за распространение информации о том, что террорист Максим Кривош якобы служил в его отряде. Об этом пишет «Страна.ua».

«Зная неадекватность наших медиа, не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать жизнь этого фейка и в наших ватных СМИ. Инсайдер российского "Коммерсанта" — таинственный боец ​​по имени Феофан Добролюбов. Я могу ответственно заявить, что Кривошей никогда не служил в "Азове"», — опроверг информацию Билецкий.

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По его словам, военнослужащий «с экзотическим именем Феофан» также не числился в отдельном отряде специального назначения «Азов»: «Не служили и не служат люди с фамилиями Добролюбов, Тупоумов, Красноглазов и т. д.».

Ранее сообщалось, что Кривоша, захватившего накануне заложников в украинском Луцке, выгнали из батальона «Азов» за извращения и гомосексуальные наклонности. Газете «Коммерсант» рассказал об этом некий Феофан Добролюбов, назвавшийся бывшим сослуживцем террориста.

Полк (ранее батальон) «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет России ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.