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Школьницам запретят носить никаб в Германии

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Фото: Ralph Peters / Globallookpress.com

В федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии учащимся школ запретят носить закрывающие лицо женские головные уборы: в частности, никаб и бурку. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в регионе уже существует запрет на ношение мусульманских головных уборов, который распространяется на учителей. Теперь правило будет действовать и в отношении учениц.

Германский политик, член партии «Союз-90/зеленые» Винфрид Кречман указал, что в школах Баден-Вюртемберга довольно редко встречались ученицы, полностью закрывающие лицо. Однако такой запрет все равно должен действовать, считает он.

Кречман добавил, что закрытое лицо нельзя назвать признаком свободного общества. Он также отметил, что запрет коснется только начальных и средних школ — ввести такое правило в университетах будет гораздо сложнее, «поскольку там учатся взрослые люди».

Политики Германии расколоты во мнении относительно покрывающих лицо платков: некоторые считают, что это недопустимо, другие утверждают, что ношение никаба, бурки и хиджаба следует разрешить. К первому лагерю относится, в частности, партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), которая входит в правящую коалицию.

Закрывающие лицо женские головные уборы были запрещены во Франции в 2011 году из соображений безопасности. Хиджаб как аксессуар, не закрывающий лицо и позволяющий идентифицировать личность, под запрет не попал.

После этого несколько женщин обратились в суд, заявив, что ограничения нарушают право на свободу вероисповедания, однако в июле 2014-го Европейский суд по правам человека подтвердил их законность. Ношение женских мусульманских головных уборов во Франции наказывается штрафом в 150 евро.

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