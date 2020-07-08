В правящей партии Германии решили ввести квоту для женщин

Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), входящая в правящую коалицию, планирует ввести квоту для женщин, увеличив их число в руководстве. Как пишет Deutsche Welle, соответствующее решение было принято утром в среду, 8 июля, комиссией ХДС по структуре и назначениям.

Согласно договоренностям, обязательная квота для женщин должна быть поэтапно увеличена до 50 процентов. Предполагается, что к 1 января 2021 года на руководящих постах на окружном уровне будет уже 30 процентов женщин. Через два года этот показатель должен вырасти до 40 процентов, к началу 2025-го — до 50. Deutsche Welle отмечает, что в настоящее время доля женщин среди членов ХДС составляет около 25 процентов.

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Квота будет действовать также в партийных списках на выборах в Европарламент, бундестаг и ландтаги (парламенты федеральных земель). В случае нехватки кандидатов-женщин ряд постов останется вакантным. При этом окружные руководители ХДС будут обязаны регулярно отчитываться о мерах по продвижению женщин в партии.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, идею активно поддерживает министр обороны и нынешний председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую также называли преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. В своем докладе она подчеркнула, что женщины должны в равной с мужчинами степени занимать партийные должности и участвовать в политической жизни страны. При этом газета указывает, что паритет планируется достичь уже к 2023 году.

В то же время издание Liechtensteiner Vaterland сообщает, что решение пока не окончательное — его должны утвердить на конференции ХДС в Штутгарте, запланированной на начало декабря. Перед этим рекомендации комиссии изучит исполнительный комитет партии.

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