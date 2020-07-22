Золото и серебро установили рекорд

Стоимость золота 22 июля поднималась до 1860 долларов за унцию, а серебро подорожало до 23 долларов. Цены на драгоценные металлы установили многолетний рекорд с 2011 и 2013 годов соответственно, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

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На момент написания материала стоимость августовского фьючерса на золото составляла 1850 долларов, а сентябрьского фьючерса на серебро — 22 доллара. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, объясняют рост цен на металлы ослаблением доллара по отношению к евро, низкими процентными ставками в США и опасениями по поводу второй волны коронавируса. Золото и серебро традиционно считаются «тихой гаванью для инвесторов».

Интерес к серебру связан с использованием его в промышленности, например, в солнечных батареях, заявил Эд Морс (Ed Morse), руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров Citigroup Inc. Между тем The Silver Institute прогнозирует снижение добычи металла на 7 процентов в 2020 году из-за перебоев, вызванных коронавирусом. Этот фактор также способствует разгону цен.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что золото вырастет до двух тысяч долларов за унцию в 2020 году. В JPMorgan Chase & Co. считают золото лучшей инвестицией в условиях низких доходностей.