Цены на золото обновили многолетний рекорд на фоне опасений инвесторов по поводу второй волны коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

Во вторник, 7 июля, цена на драгоценный металл пробила отметку в 1800 долларов за унцию. На момент написания материала стоимость августовского фьючерса на золото составляла 1808 долларов, увеличившись на 0,81 процента, или 14,85 доллара. Это самая высокая цена с августа 2011 года.

Материалы по теме Не верой единой Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили

Стоимость золота, которое традиционно считается «тихой гаванью для инвесторов», растет в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Предыдущий рекорд драгоценный металл установил в мае, когда его цена достигла максимального уровня с 2012 года.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что золото в 2020 году подорожает до 2000 долларов за унцию. В JPMorgan Chase & Co. не советуют инвесторам выходить из драгоценного металла, считая его лучшей инвестицией в условиях низких доходностей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!