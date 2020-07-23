Греков массово «мобилизовали» в армию на фоне конфликта с Турцией

Жителям Греции массово рассылают фальшивые сообщения на телефон о мобилизации в армию на фоне обострения конфликта с Турцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу греческой полиции.

«Распространяется очевидно фальшивое сообщение. Граждан просят игнорировать его», — заявили правоохранители. Отмечается, что в СМС-сообщениях греков призывают прийти в отделение полиции для получения армейских проездных документов.

При этом вооруженные силы Греции действительно приведены в боевую готовность с 21 июля. Это произошло после того, как гидрографическая служба турецкого города Анталья выпустила международное оповещение об исследованиях на юг и восток от острова Кастелоризо. Афины считают, что он входит в греческую исключительную экономическую зону.

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна не хочет воевать с Турцией, однако готовы к такому повороту событий. Он подчеркнул, что Греция не желает этого, но делает максимум для защиты суверенитета.

22 мая сообщалось, что турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица). Турецкие силы оккупировали небольшой участок берега реки неподалеку от греческого города Фере. Изначально на турецкой стороне появились около 10 человек, которые установили там палатку, затем силы стали наращиваться. Кусок суши, на котором на постоянной основе обосновались турецкие военные, — по сути, речной нанос.

На границе двух стран периодически происходят различные инциденты. К примеру, в 2018 году в этом регионе были арестованы два турецких солдата. При этом Греция и Турция в 1955 году подписали соглашение, предусматривавшее строительство противопаводковых сооружений, которые также подкорректировали бы некоторые участки реки.

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