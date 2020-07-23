Россияне признались в нехватке денег до зарплаты

Более 40 процентов россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Каждый десятый участник опроса называют такую ситуацию постоянной.

Большинство респондентов (72 процента) оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое. Крайне редко испытывают нехватку денег до очередной зарплаты 39 процентов опрошенных. В большинстве случаев (72 процента) граждане получают деньги дважды в месяц, еще 11 процентам платят один раз в месяц.

Опрос проводился в начале июля, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

В среднем, чтобы накопить денег на черный день, россиянам нужно от полугода до трех лет. По подсчетам Райффайзенбанка, сейчас деньги откладывают 60 процентов граждан. Из них 42 процента имеют менее 100 тысяч рублей в запасе, 37 процентов отложили от 100 до 500 тысяч рублей и лишь у 21 процента подушка безопасности составляет свыше полумиллиона.

Кроме того, почти половина (47 процентов) жителей магаполисов ждут второй волны пандемии, а 38 процентов россиян начали копить деньги на случай повторного введения режима самоизоляции.