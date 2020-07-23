На Украине подожгли дом борца с коррупцией

В Киеве в ночь на четверг, 23 июля, неизвестные подожгли дом главы украинского «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал. При этом две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме. «Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей», —заявил Шабунин.

Ранее Шабунин сообщил, что попал в реестр коррупционеров. Он забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и должен заплатить административный штраф. Шабунин подтвердил, что протокол в отношении него полностью законен.